Фотофакт: на уфимское озеро Кашкадан прилетели лебеди
Фотофакт: на уфимское озеро Кашкадан прилетели лебеди Фото: Ольга Лебедева, ВК
УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
В уфимском микрорайоне Сипайлово на озере Кашкадан местные жители увидели семейство лебедей и сообщили об этом в социальных сетях. Эти птицы не прилетали на Кашкадан уже много лет. Если они останутся на лето, в городе появится второй водоем с лебедями. Первый — пруд в парке имени Аксакова, где домашние лебеди содержатся более 20 лет.