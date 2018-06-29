Фото: Олег Яровиков С 2019 года планируется ввести льготы для сельских пенсионеров - депутат Госдумы от Башкирии Зариф Байгускаров Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Фракция «Единая Россия» намерена предложить российскому правительству установить льготы для сельских пенсионеров. Об этом заявил в Уфе, на заседании круглого стола по обсуждению пенсионной реформы Общественной палаты Башкортостана депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Зариф Байгускаров.

«Для поддержки именно сельских пенсионеров наша фракция предложит правительству России с 2019 года ввести специальные льготы. В частности, речь идет об увеличении страховой части пенсии на 25 процентов, введении льгот по оплате коммунальных услуг для пенсионеров сельской местности, в том числе врачей, учителей, проживающих в сельской местности. Они должны быть социально защищены, потому что, на мой взгляд, это будет наиболее болезненно для сельской местности. Поэтому мы должны сельчан поддержать», — считает парламентарий от Башкортостана.

По его словам, фракция «Единая Россия» планирует также внести на рассмотрение в российское правительство предложения по увеличению денежных средств регионам, направляемых для выплаты пособий неработающим гражданам.

«Сами субъекты с этим не справятся. Это мы прекрасно понимаем и, конечно, здесь должна быть помощь из федерального бюджета», — добавил он.

В настоящее время численность пенсионеров в Башкортостане превышает 1,181 млн человек. Год назад пенсионеров в республике насчитывалось более 1,163 млн человек.

«Наша цель — чтобы пенсии хватало на жизнь, а это не менее чем 40 процентов от средней зарплаты. Средняя пенсия по стране составляет 14 тысяч рублей. С учетом принимаемых мер, она должна достичь как минимум 20 тысяч рублей», — резюмировал на круглом столе по обсуждению пенсионной реформы Зариф Байгускаров.