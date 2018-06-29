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29 июня Пятница

Уфа   °

Водителей Уфы предупреждают о месячнике «Внимание! Переезд!»

ОБЩЕСТВО
Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

Водителей Уфы предупреждают о месячнике «Внимание! Переезд!» Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе за пять месяцев 2018 года произошло шесть аварий на железнодорожных переездах. Все они произошли по вине водителей, уточнили в пресс-службе Куйбышевской ЖД. За это же время 2017 года уфимцы устроили семь аналогичных автокатастроф. Четыре человека погибли.

«Для повышения уровня безопасности движения, в целях исключения рисков возникновения ДТП на железнодорожных переездах, на сети дорог с 14 июня 2018 года объявлен месячник «Внимание! Переезд!», — сообщили в пресс-службе администрации Калининского района Уфы.

Теги: железная дорога, переезд, Уфа
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