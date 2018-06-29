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29 июня Пятница

Уфа   °

Первым студентом Башгоспедуниверситета стал абитуриент из Конго

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Первым студентом БГПУ им. М. Акмуллы в 2018 году стал абитуриент из Республики Конго Нгеко Муандзиби Деди Рюдней.

Как сообщили в вузе, абитуриент зачислен на первый курс по целевому направлению Министерства образования и науки Российской Федерации по направлению «Информационные системы и технологии».

В вузе напомнили, что прием документов по всем направлениям подготовки продолжается. Абитуриенты, сдающие вузовские экзамены, подают документы на бюджетную форму обучения до 18 июля, по результату ЕГЭ — 26 июля. Абитуриенты, поступающие на места с оплатой за обучение, — до 25 августа по очной форме обучения, до 15 сентября по заочной форме обучения.

На сегодняшний день в университет подано 1175 заявлений. Наибольший конкурс на следующие направления: биология, профиль генетика — 19, дизайн — 25, лингвистика — 18, педагогическое образование, профиль история и профиль по выбору — 14, педагогическое образование, профиль обществознание и профиль по выбору — 13, право и правоохранительная деятельность — 16, экономика и управление — 18.

Теги: приемная кампания, зачисление в вузы
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