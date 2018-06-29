На свободу с сертификатом бизнесмена: воспитанники колонии в Стерлитамаке могут открыть свое дело

Фото: Пресс-служба УФСИН России по РБ









Фото: Пресс-служба УФСИН России по РБ

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Башкирия стала первым регионом, где внедрен пилотный проект «Предпринимательская грамотность как фактор социальной адаптации и ресоциализации несовершеннолетних осужденных». Подросткам из стерлитамакской воспитательной колонии на протяжении полугода рассказывали о бизнесе: как придумать идею, с чего начать, как прописать бизнес-план, сколько нужно денег, где их можно взять и как всё это воплотить в жизнь.

Куратор курса преподаватель БГПУ им. М. Акмуллы, член Общественного совета при УФСИН России по РБ Людмила Гареева вместе с коллегами из благотворительного фонда «Российский детский фонд» и представителями Центра занятости города Уфы вручили осужденным соответствующие сертификаты о прохождении курса предпринимателей и презентация трех авторских бизнес-проекта, которые связаны с производством.

Первый — выращивание и реализация физическим и юридическим лицам сельхозпродукции, второй — производство стройматериалов (тротуарной плитки) из вторсырья и сувенирной продукции, так называемые «Зайка-малайка» и «Зайка-кызыкайка».

«Мы надеемся, что проектами заинтересуются инвесторы и помогут ребятам после освобождения заняться собственным делом», — выразила надежду Людмила Гареева.

Справка

Проект «Предпринимательская грамотность как фактор социальной адаптации и ресоциализации несовершеннолетних осужденных» разработан социально-гуманитарным факультетом БГПУ совместно с Башкирским республиканским отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Анкетирование воспитанников стерлитамакской колонии показало, что подавляющее большинство заинтересовано в приобретении знаний и навыков, необходимых для предпринимательской деятельности. Многие подростки дали конкретные ответы, в какой сфере хотели бы их использовать.

Программа состоит из трех частей. Первая — общетеоретическая, дающая основы правовых и экономических знаний, необходимых для ведения бизнеса. Вторая рассматривает особенности предпринимательской деятельности в отдельных отраслях хозяйства. Третья — практическая. Окончательное подведение итогов проекта запланировано на осень 2018 года.