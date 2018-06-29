Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: ФИФА проверила поле «Уфы» на отскок мяча, региональные сети и «головокружительные» карусели Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Акционеры «Башнефти» на общем годовом собрании утвердили дивиденды за прошлый год и избрали новый состав совета директоров.

Сколько получат акционеры и кто в совете директоров. Как информирует ТАСС, «акционеры "Башнефти" на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2017 год из расчета 158,95 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции. Общий объем выплаты составит 28,2 млрд рублей. С учетом дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 26,3 млрд рублей общие выплаты акционерам превысят 38% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год», говорится в сообщении.

Как отмечается, «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтяной отрасли страны, ведет добычу с 1932 года. «В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть". За тот год компания не платила дивиденды по обыкновенным акциям, направив на выплаты по привилегированным бумагам около 3 млрд рублей», — напомнили в ТАСС.

Также «акционеры «Башнефти» на годовом собрании в четверг избрали новый состав совета», об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» прямо из зала собрания. Сообщается, что «все десять кандидатов — члены предыдущего совета директоров, они были переизбраны в его новый состав». Среди них заместитель премьер-министра Башкирии — министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев; заместитель премьер-министра Башкирии Фархад Самедов, говорится в материале.

Мусорный коллапс. В Госдуме прогнозируют мусорный коллапс в регионах России. В Башкирии и еще в девяти регионах страны исчерпан ресурс мусорных полигонов, сообщили федеральные СМИ.

В частности, в публикации ИА REGNUM говорится, что «Комитет Госдумы по экологии зафиксировал критический уровень исчерпаемости мусорных полигонов в десяти субъектах РФ, регионы могут столкнуться с мусорным коллапсом». «Мы фиксируем критический уровень исчерпаемости полигонов, в частности в Астраханской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тверской областях, республиках Бурятия, Башкирия, Кабардино-Балкария и в Крыму», — цитирует издание главу комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова. 1 июля граждане России столкнутся с повышением тарифов на услуги ЖКХ, прежде всего, тарифы вырастут на вывоз мусора, добавили в REGNUM.

РИА Новости также информирует, что десять российских регионов, среди которых и Башкирия, достигли критического уровня исчерпаемости мусорных полигонов. Как уточняется в сообщении, «критическое положение дел обстоит со свалками и навалами, в частности с их размещением на землях, не предназначенных для этих целей, в том числе на территории населенных пунктов, землях лесного фонда и землях сельхозназначения. Зафиксировано почти 11 тысяч подобных свалок на площади в 5,6 гектаров и более 38 тысяч навалов площадью почти четыре тысячи гектаров», говорится в сообщении.

Человек на протезе впервые покорил одну из самых высоких гор России. «Гору Белуху, которая считается высшей точкой Алтайских гор, покорил ветеран войны в Афганистане Рафаэль Исхаков из Башкирии. Он стал первым человеком, который сделал это, передвигаясь с помощью протеза», — пишут «Известия». Как уточняет газета, Исхаков входил в группу из четырех человек. Она начала экспедицию из села Тюнгур Усть-Коксинского района республики Алтай 11 июня. Путешественники достигли вершины Белухи 16 июня. Ее высота — 4509 метров. В издании отмечается, что «для ветерана Афганистана это восхождение — не первое. В 2016 году он поднимался на Эльбрус. По его признанию, Белуха оказалась намного сложнее и опаснее Эльбруса».

Поле стадиона «Уфы» прошло тестирование ФИФА. Представители одной из аккредитованных ФИФА лабораторий провели тестирование поля домашнего стадиона «Уфы» для последующей сертификации для участия российского клуба в Лиге Европы. Об этом сообщает «Р-Спорт». В течение двух дней специалисты проводили тестирование поля стадиона «Нефтяник», после чего представитель лаборатории Нил Лив заявил, что «не видит никаких принципиальных недостатков у поля, которое визуально соответствует высоким стандартам и поддерживает свой уровень на протяжении долгого времени, в отличие от натуральной травы», говорится в издании. «Мы проверяем не только физико-механические показания поля, но и материалы, из которых оно сделано. Для того чтобы поле прошло сертификацию ФИФА, нужна проверка всего комплекса собранных данных», — пояснил Лив.

ТАСС﻿ по этой теме уточняет, что «представители шотландской лаборатории проверили поле по пяти показателям, в том числе на ровность и отскок мяча».

«Уфа» по итогам сезона заняла шестое место в РФПЛ и впервые получила право выступить в Лиге Европы, напомнили в агентстве. Первый матч «Уфа» проведет 26 июля на своем поле, ответный — 2 августа на выезде.

«Головокружительные» карусели. Сайт «Вести.ру» в материале «Головокружительные» карусели» информирует, что владельцы аттракционов экономят на их ремонте. В частности, на новостном портале рассказали, что «парк аттракционов в Уфе, где люди повисли вниз головой на высоте почти пяти метров, тщательно проверят. Сотрудникам Следственного комитета и прокуратуры предстоит выяснить, правда ли, что карусель постоянно ломалась, но ее продолжали использовать», говорится в сюжете.

Свои сети. «Коммерсантъ» пишет, что в Башкирии планируют создать региональную сетевую компанию. Как стало известно «Ъ», «в правительстве Башкирии рассчитывают зарегистрировать региональную сетевую компанию (АО «Башкирские электрические сети», БЭС) к началу сентября. О планах ее создания сообщалось в апреле. В уставный капитал АО планируют внести имущество стоимостью 1 млрд рублей».

Как отмечается в издании, «основой предприятия станет имущество недостроенной атомной электростанции в Агидели и ее электросетевое хозяйство». Кроме того, в уставный капитал БЭС планируют внести электросети, находящиеся на балансе ГАУ «Республиканский научно-технологический и информационный комплекс „Баштехинформ“», отметил собеседник издания. В перспективе на базе АО может быть консолидировано электросетевое хозяйство, принадлежащее муниципалитетам, унитарным предприятиям и юридическим лицам с муниципальным участием.

«Одной из причин создания региональной сетевой компании глава региона Рустэм Хамитов называл тот факт, что «много сетей находится в собственности муниципалитетов», и «там достаточно все запутано», напомнили в «Коммерсанте». «Нам надо год-два, чтобы разобраться со всем, скооперировать — и после этого можно говорить об объединении с какими-то глобальными игроками», — цитирует издание главу региона.