Фото: МЧС по РБ В Уфе 4-летний мальчик предотвратил крупный пожар Фото: МЧС по РБ

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 4-летний Алёша Гребешков предотвратил крупный пожар в Дёмском районе.

Катаясь на велосипеде во дворе одного из частных домов, мальчик заметил дым и языки пламени. Ребенок сразу же сообщил об увиденном отцу, тот и вызвал пожарных.

Оказалось, что возгорание произошло в деревянном хостеле для трудовых мигрантов на улице Александровка по причине неисправных электропроводов и розеток. Благодаря быстрому тревожному звонку, пожар вовремя был потушен.

Огнеборцы поблагодарили мальчика, который несмотря на свой юный возраст, обратил внимание на опасность и сообщил об этом взрослым.