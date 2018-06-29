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29 июня Пятница

Уфа   °

В Уфе 4-летний мальчик предотвратил крупный пожар

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по РБ

В Уфе 4-летний мальчик предотвратил крупный пожар Фото: МЧС по РБ

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе 4-летний Алёша Гребешков предотвратил крупный пожар в Дёмском районе.

Катаясь на велосипеде во дворе одного из частных домов, мальчик заметил дым и языки пламени. Ребенок сразу же сообщил об увиденном отцу, тот и вызвал пожарных.

Оказалось, что возгорание произошло в деревянном хостеле для трудовых мигрантов на улице Александровка по причине неисправных электропроводов и розеток. Благодаря быстрому тревожному звонку, пожар вовремя был потушен.

Огнеборцы поблагодарили мальчика, который несмотря на свой юный возраст, обратил внимание на опасность и сообщил об этом взрослым.

Теги: спасение
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