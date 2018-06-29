Фото: Олег Яровиков В Башкирии тест на профориентацию можно пройти в режиме онлайн Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии успешно работает портал «Команда будущего», разработанный для профориентации молодёжи. С момента его запуска тестирование в режиме онлайн прошли более 70 тысяч школьников и студентов. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Портал представляет собой информационный ресурс о положении на рынке труда и определении профессиональных предпочтений. Он содержит данные о наиболее востребованных специальностях в разных районах республики, путеводитель по миру профессий, данные об образовательных организациях, информацию о приоритетных отраслях экономики Башкортостана, перечень организаций с открытыми вакансиями, а также советы для молодых людей и их родителей.

– Конечно, нужны мобильные приложения, способные предоставлять информацию о региональном рынке труда, помогать старшеклассникам проходить тестирование, дистанционно получать консультации, – сказал руководитель региона. – В перспективе они могут стать электронной ярмаркой вакансий, онлайн-биржей труда для молодежи.

Рустэм Хамитов отметил важные шаги, которые делаются в части цифровизации системы социальной защиты населения. Так, через портал « Госуслуги » сегодня доступны 27 услуг, относящихся к этой сфере. В республике работает интерактивный онлайн-консультант по региональным мерам социальной поддержки, который победил в конкурсе программ социального развития регионов на соискание премии имени Александра Починка.

Кроме того, республика стала пилотным регионом по запуску единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), с начала года она вводится по всей стране. Система позволяет получить информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней. Также Башкортостан вошёл в двадцатку регионов по числу организаций, имеющих лицензию на выдачу электронного больничного листа.