Фото: пресс-служба Главы Башкортостана С каждым годом рынок труда в Башкортостане становится все более цивилизованным – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В республике продолжается работа в части снижения неформальной занятости, ликвидации просроченной задолженности по заработной плате. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Так, с 2015 года трудовые отношения официально оформили почти 200 тысяч человек. В 2017 году 233 организации погасили задолженность по заработной плате перед работниками на сумму более 1 млрд рублей.

– Если бы мы не поджимали этих работодателей, если бы мы не оказывали на них существенное давление, этого миллиарда не было бы. Но в то же время и успокаиваться рано, – сказал руководитель региона. – У нас ещё очень много невыплаченных заработных плат. Это сотни миллионов рублей. Работодатели, которые не платят и думают, что по истечении времени всё это забудется, сильно ошибаются. Мы заставим их заплатить. Мы доберёмся до каждого из них. А то сегодня они ведут себя очень вольготно и порой, что называется, «не видят берегов».

Глава республики отметил, что ликвидировать задолженность по зарплате помогает совместная работа с прокуратурой, Государственной инспекцией труда, Пенсионным фондом, а также администрациями муниципальных районов и городских округов.

– Хочу также выразить благодарность сторонам системы социального партнёрства, которой в этом году исполняется 25 лет. Важно, что многие вопросы, связанные с развитием рынка труда, защиты трудовых прав граждан, решаются путём переговоров, консультаций, что работодатели, лучшие из них, идут навстречу, принимают социальные программы. С каждым годом рынок труда становится всё более цивилизованным, а предпринимательство – социально ответственным, – сказал Рустэм Хамитов. – Но и в этой ситуации нужен постоянный контроль. Потому что есть такие работодатели, которые считают: «Я плачу налоги – и всё, не подходите ко мне». Будем подходить. И будем требовать, чтобы проводили на предприятии правильную социальную политику.