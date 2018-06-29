В Уфе во время ливня вновь затопило здание Росреестра

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УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе во время прошедшего вчера ливня затопило здание Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ, расположенного по ул. 50 лет СССР.

Частично оказались подтоплены цокольные этажи административного здания. Сотрудникам пришлось вызвать спасателей. По прибытии на место пожарных подразделений установлено, что административное здание в настоящий момент находится на реконструкции и временно не функционирует. Внутрь цокольного этажа вода попала незначительно. На улице, вблизи со зданием, вода поднялась приблизительно на 20 см от уровня асфальта. Пострадавших нет.

В прошлом году в сентябре цокольные этажи здания Росреестра уже затапливало, также в результате обильных ливней. Тогда спасатели откачали из помещений 145 кубометров воды.

Также вчера во время прохождения обильных осадков подтопило проезжие части на перекрестке ул. Вологодская и ул. Черниковская, ул. Кольцевая, ул. Винницкая, ул. Р. Люксембург в Калининском районе. Ниже по ул. Вологодская в частном секторе в огородах зафиксирован подъем воды приблизительно на 15-20 см от уровня земли. Подтопление носило временный характер, затем вода ушла в ливневые системы без затруднения. На проезжих частях города вода отсутствует.