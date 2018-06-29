Фото: сайт Совета Федерации Лилия Гумерова: «Необходимо активнее вовлекать волонтерство в работу по сохранению историко-культурного наследия России» Фото: сайт Совета Федерации

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В рамках VII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» состоялось заседание секции «Возрождение и развитие в России традиций добровольчества (волонтерства)». Модераторами секции выступили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова и заместитель Губернатора Владимирской области Михаил Колков.

В ходе заседания ее участники рассмотрели вопросы привлечения добровольчества (волонтерства) в работу по сохранению историко-культурного наследия России, правового регулирования участия волонтеров в деятельности по охране объектов культурного наследия, участия добровольцев в деятельности по экологическому развитию общественных пространств малых городов, проблемы взаимодействия общественных поисковых объединений и профессиональных реставраторов.

«Мы узнали о позитивном опыте волонтерских проектов по сохранению историко-культурного наследия, а также проблемах, с которыми они сталкиваются. Данные проекты – это практическое воплощение конкретных дел, которые служат наглядным примером того, какую важную роль играет добровольческое, волонтерское движение в данной сфере и участие молодежи в такой работе трудно переоценить. Своим примером они помогают преодолеть равнодушие, безразличие к будущему нашей страны. Результатом будут не только спасенные памятники истории и культуры, но и воспитанное в душах молодых людей чувство ответственности за судьбу культурного наследия», – отметила Лилия Гумерова.

Сенатор сообщила, что главным ориентиром по данному направлению деятельности являются Основы государственной культурной политики, утвержденные Указом Президента Российской Федерации 24 декабря 2014 года. В них прописано, что в области культурного наследия одной из задач является поддержка общественных инициатив в сфере выявления, сохранения и популяризации культурного наследия народов Российской Федерации. В Основах также поставлена задача «поддержки молодежных организаций, объединений и движений, ориентированных на творческую, добровольческую, благотворительную, познавательную деятельность».

«Добровольческое, волонтерское движение в деле сохранения историко-культурного наследия России стало заметным явлением наших дней. Сегодня средства массовых коммуникаций, Интернет и социальные сети способствует мобилизации общественных сил и объединяют добровольцев по всей стране. В то же время присутствуют проблемы неудовлетворительного состояния объектов историко-культурного наследия во многих селах и городах России. Не все проблемы можно решить только через государственные программы сохранения памятников истории и культуры, нужны усилия всего общества», – сказала сенатор.

Лилия Гумерова подчеркнула, что сегодня ведется работа по внесению изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Законопроект направлен на определение случаев и видов работ, осуществление которых на объекте культурного наследия допустимо силами добровольцев (волонтеров), не обладающих специальными знаниями в сфере сохранения объектов культурного наследия, а также установление порядка привлечения добровольцев (волонтеров) к таким работам.

По мнению Лилии Гумеровой, сегодня необходима разработка мер по популяризации историко-культурного наследия среди молодежи, в том числе через вовлечение молодежи в волонтерские движения, приобщение к реставрационным и археологическим работам, изучению отечественной истории, изучению нематериального культурного наследия (фольклора и народного творчества).

«Мы понимаем, что для поддержки и развития молодежного волонтерского движения в деле сохранения историко-культурного наследия необходим целый комплекс мер. Это может быть и разработка системы грантов на успешные проекты, и популяризация состоявшихся волонтерских проектов, включение их в областные и федеральные программы финансирования, создание и внедрение волонтерских программ в школах и детских домах», – сказала парламентарий.