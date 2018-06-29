Фото: с сайта prosedam.ru «Мобильный розыск» поймал владельца уфимской службы такси: его подчиненные имели более 450 неоплаченных штрафов ГИБДД Фото: с сайта prosedam.ru

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Судебные приставы Октябрьского района Уфы с помощью программы «Мобильный розыск» поймали владельца уфимской службы такси: его подчиненные имели более 450 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму порядка 260 тысяч рублей.

Приложение «Мобильный розыск» позволяет оперативно получать сведения о неплательщиках. К примеру, чтобы выяснить, есть ли у владельца автомобиля задолженность, судебному приставу достаточно поднести любой гаджет с вышеназванным установленным приложением к номеру автомьиля и отсканировать его. После чего устройство выдает информацию о собственнике транспортного средства, сумму задолженности, если таковая имеется, и структурное подразделение службы судебных приставов, на исполнении которого находится взыскание данной задолженности.

В этом случае судебные приставы как раз и использовали «Мобильный розыск». Они прошли вдоль ряда машин, припаркованных во дворе многоквартирного дома. Устройство среагировало на госномер одной из машин и показало наличие долгов по штрафам ГИБДД. Автомобиль принадлежал одной из столичных служб такси, водители которого, пренебрегая правилами дорожного движения, накопили штрафы по постановлениям ГИБДД на общую сумму свыше 260 тысяч рублей по 452 исполнительным производствам.

Судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля «LADA Largus». Транспортное средство было изъято и отправлено на стоянку в специализированную организацию.

Владелец службы такси на случившееся среагировал оперативно: в течении двух часов нашел денежные средства, приехал в отдел судебных приставов и погасил всю сумму долга, сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

Сотрудники Управления ФССП России по РБ рекомендуют гражданам регулярно обращаться к «Банку данных исполнительных производств» на сайте﻿ ведомства и проверять себя на наличие непогашенных долгов.