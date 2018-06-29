В Башкирии в реке Тюй массово погибла рыба

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Аскинском районе Башкирии произошла массовая гибель рыбы на реке Тюй. Причина гибели не известна, но, как предполагают местные жители, возможно рыба задохнулась из-за концентрации каких-то вредных веществ.На видео видно, как в воде, вдоль берега, брюхом вверх плывает мертвая рыба. Сколько погибло рыбы в реке Тюй, где возможно источник заражения, неизвестно. Пострадали все породы рыб, обитающие здесь: начиная от мальков и заканчивая речными хищниками, такими, как щука.

Обеспокоенный замором рыбы сельчанин с трудом сдерживает эмоции. Он задается вопросом: «Кто ответит за произошедшее?» и обращаясь ко всем, кто его смотрит не рекомендует рыбачить на этом водоеме, так как все отравлено.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=eHMry0GE_2U