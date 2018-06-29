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29 июня Пятница

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Башкирия - лидер по количеству родов в ПФО

ОБЩЕСТВО
Фото: Георгий Шишкин

Башкирия - лидер по количеству родов в ПФО Фото: Георгий Шишкин

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

По итогам 2017 года среди 14 субъектов Приволжского федерального округа самое большое количество родов зарегистрировано именно в Башкортостане — более 47,7 тыс. Вторую строчку занимает Татарстан – 47,3 тысячи, на третьем месте – Нижегородская область, где проведено 35,2 тысячи родов, привел данные в ходе окружного совещания по вопросам охраны материнства и детства, состоявшегося в Уфе, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава РФ в ПФО Ильдар Фаткуллин.

При этом за январь-апрель текущего года, как сообщал «Башинформ», в республике родилось свыше 15,2 тыс детей. Эта цифра меньше прошлогодней, когда за такой же период на свет появилось на 616 малышей больше.Эксперты связывают спад рождаемости с сокращением числа женщин репродуктивного возраста и с высокой социальной ответственностью.

Тем не менее Ильдар Фаткуллин, призвал организаторов службы соблюдать маршрутизацию беременных и новорожденных, своевременно проводить диагностику врожденных пороков развития плода, выполнять клинические рекомендации.

Отметим, в Башкортостане создана трехуровневая система оказания медицинской помощи. На первом уровне функционируют 42 отделения, 17 отделений второго и 4 — третьего уровня. Организована работа Республиканского и 10  межрайонных перинатальных центров, двух родильных домов, 35 женских консультаций.

Теги: рождаемость
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