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29 июня Пятница

Уфа   °

В столице Башкирии устраняют последствия ливней и шквалистого ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: Управление гражданской защиты

Фото: Управление гражданской защиты

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Как и прогнозировали синоптики, сегодня в Уфе разбушевалась непогода. Жители и гости столицы Башкирии не пострадали, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

В результате усиления ветра зафиксированы случаи падения деревьев в Калининском и Орджоникидзевском районах столицы, подтопления улиц Вологодской и Первомайской. На ул. Фурманова и Пекинская зеленые насаждения упали на автомобили, пострадали Рено Логан и Мицубиши Паджеро; на ул. Кольцевая произошло падение дерева на провода трамвайных линий. Никто не пострадал.

В Орджоникидзевском районе упавшие деревья распилены и убраны, движение трамваев восстановлено; в Калининском районе коммунальными службами проводятся работы по устранению последствий непогоды.

В связи с ливнем, часть улиц Вологодской и Первомайской оказались затоплены из-за засорения ливневых канализаций мусором. Коммунальные службы оперативно расчистили решетки колодцев в проблемных местах.  

Зафиксированы случаи падения деревьев и веток в Советском и Кировском районах города. На проспекте Октября упала ветка на троллейбусную линию — ее оперативно убрали; на ул. Менделеева произошло падение дерева на автомобиль Лада Гранта – транспортное средство получило незначительные повреждения.

На проспекте Октября ветром оторвало часть кровли с крыши дома, возникла угроза падения. Оперативно прибывшие специалисты закрепили поврежденный участок.

В Кировском районе на ул. Белореченская тополь упал на линию электропередач. Обрыва не произошло, на данный момент коммунальные службы уже убрали дерево.

Теги: погода
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