Фото: администрация Уфы В Уфе из-за всероссийских соревнований по велоспорту перекроют дороги Фото: администрация Уфы

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе из-за всероссийских соревнований по велоспорту в северной части города перекроют дороги. Движение ограничат сегодня, 29 июня, 1, 6 и 8 июля.

Велогонки будут проходить не только в выходные, но и в будни, в разгар рабочего дня, и на время их проведения в Черниковке закроют движение транспорта по маршруту: СОК «Биатлон» – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Кольцевая – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон».29 июня – с 10.00 до 13.00; 1 июля – с 10.00 до 15.00; 6 июля – с 10.00 до 14.00; 8 июля – с 10.00 до 15.00, уточнили в столичной администрации.

Маршруты движения троллейбусов на время проведения спортивного мероприятия:

№1 «Монумент Дружбы – Северный автовокзал» – до ООТ «Бульвар Славы»;

№4 «Северный автовокзал – Троллейбусное депо № 2» – по ул.Первомайской (до ООТ «Детская библиотека») – ул. Ульяновых – ул. Кольцевой – и далее по маршруту;

№13 «Мкр. «Белореченский» – Колхозный рынок» – до ООТ «Бульвар Славы»; №22 «Северный автовокзал – Северный автовокзал» – от центра города до ООТ «Бульвар Славы»;

№8 «Троллейбусное депо № 2 – Трамплин» – ул. Пекинская – ул. Вологодская – ул.Кольцевая – ул. Ульяновых – ул. Первомайская – ул. Машиностроителей – ул.Кольцевая;

№15 «Уфимский ДОК – Стадион «Нефтяник» – закрыто.