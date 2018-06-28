В Башкирии прошла Межрегиональная конференция «КардиоКвадра»

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане на базе санатория «Якты-Куль» состоялась третья Межрегиональная конференция нового формата «КардиоКвадра». В мероприятии приняли участие более 160 человек, в том числе ведущие специалисты из Москвы и доктора из четырех регионов: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Челябинской и Оренбургской областей.

Основная цель – повышение квалификации врачей, совершенствование организации оказания медицинской помощи населению, а также межрегиональная интеграция и сотрудничество по актуальным вопросам профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Участников и гостей конференции приветствовала заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Юлия Кофанова. В своем выступлении она обозначила ключевые цели и задачи, стоящие перед здравоохранением.

Главный внештатный кардиолог Минздрава РБ, главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева рассказала о развитии кардиологической службы республики, ее приоритетных направлениях, о достижениях и задачах кардиологических и кардиохирургических служб, нацеленных на сохранение человеческого капитала.

После мероприятия директор санатория «Якты-Куль» Ильдар Нафиков провел для всех участников увлекательную экскурсию по территории и лечебным корпусам, рассказал об уникальности грязевого климатического санатория расположенного на берегу самого глубоководного и чистого озера Республики Башкортостан – озера Якты-Куль (оз.Банное).