Одаренные дети Башкирии отдохнут на озере Кандры-куль

Фото: администрация Туймазинского района

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В палаточном лагере «Ровесник» на берегу озера Кандры-куль открылась смена для творчески одаренных детей «Муза». В ней отдыхают более 130 воспитанников музыкальных школ, танцевальных и вокальных кружков.

Честь поднять флаг лагеря на торжественном открытии выпала Виктории Загретдиновой из села Верхние Бишинды Туймазинского района. Она получила путевку в «Музу» за активное участие в различных творческих конкурсах.

За пять дней смены школьники примут участие в интеллектуальных викторинах, фестивале творчества, веселых стартах, посетят мастер-классы по вокалу и танцам, сходят в лодочный поход и научатся вязать туристические узлы, сообщили в администрации Туймазинского района.