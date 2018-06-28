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28 июня Четверг

Уфа   °

Одаренные дети Башкирии отдохнут на озере Кандры-куль

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Туймазинского района

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В палаточном лагере «Ровесник» на берегу озера Кандры-куль открылась смена для творчески одаренных детей «Муза». В ней  отдыхают более 130 воспитанников музыкальных школ, танцевальных и вокальных кружков.

Честь поднять флаг лагеря на торжественном открытии выпала Виктории Загретдиновой из села Верхние Бишинды Туймазинского района. Она получила путевку в «Музу» за активное участие в различных творческих конкурсах.

За пять дней смены школьники примут участие в интеллектуальных викторинах, фестивале творчества, веселых стартах, посетят мастер-классы по вокалу и танцам, сходят в лодочный поход и научатся вязать туристические узлы, сообщили в администрации Туймазинского района.

Теги: летний отдых, одаренные дети
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