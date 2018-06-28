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28 июня Четверг

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Журналисты Челябинской области в преддверии саммитов ШОС и БРИКС посетят Башкортостан

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Журналисты Челябинской области в преддверии саммитов ШОС и БРИКС посетят Башкортостан Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Журналисты Челябинской области посетят Республику Башкортостан. Пресс-тур организуется 29 июня в Уфе.

В настоящий момент Челябинск готовится принимать саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году.

Представители СМИ Челябинской области прибудут с целью посещения объектов г. Уфы, построенных к саммитам ШОС и БРИКС.

«Материалы пресс-тура, размещенные в средствах массовой информации, позволят сформировать позитивную информационную повестку в преддверии международных саммитов, а также послужат наглядной демонстрацией того, как наследие крупных международных мероприятий способствует дальнейшему развитию городской инфраструктуры», — отметили организаторы пресс-тура.

Журналистам покажут Международный аэропорт «Уфа», Конгресс-холл, где проходили основные заседания, площадь и памятник национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву, поющий фонтан «Семь девушек». Пройдут экскурсии в ГТРК «Россия — Башкортостан», которая была реконструирована перед саммитами и стала площадкой для трансляций мероприятий, в отель «Sheraton Ufa Hotel» с посещением студии РБК-ТВ, открытой перед саммитами, в Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова (к саммитам в музее было построено фондохранилище).

В 2015 году Республика Башкортостан стала местом проведения саммитов ШОС и БРИКС, а также — Первого форума малого бизнеса регионов этих стран. Высокий уровень подготовки к данным мероприятиям прославил город Уфу на весь мир, вызвав положительные отзывы участников.

Теги: пресс-тур
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