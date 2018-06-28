Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.13 ↑

EUR 73.60 ↓

28 июня Четверг

Уфа   °

В Уфе пройдет Всероссийский форум семьи

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Уфе пройдет Всероссийский форум семьи Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В 2019 году Уфа примет Всероссийский форум семьи, в рамках которого пройдёт VI Съезд уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Руководитель региона также отметил, что это не единственное крупное мероприятие в социальной сфере, которое состоится в республике в 2019 году. Так, в начале года в столице Башкирии пройдёт крупный международный форум к 100-летию Международной организации труда.

– Этот форум имеет свой девиз: «Будущее сферы труда: занятость молодежи», – сказал Рустэм Хамитов. – Необходимо хорошо подготовиться к этому важному международному мероприятию. Хочется, чтобы форум прошёл на очень высоком уровне.

Теги: глава рб, форумы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии из-за жары работники могут уходить домой раньше - региональный Минтруд
Работодателей Башкортостана просят сократить трудодни на час. На официальном сайте Минтруда РБ появилась информация о полномочиях работодателей во время
Штормовое предупреждение в Башкирии: прогнозируются сильные ливни и крупный град
По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 28 июня, и в первой половине ночи 29 июня в Башкирии объявлено штормо
Самая дорогая специальность в вузах Башкирии стоит почти 180 тысяч рублей в год - мониторинг цен
Высшие учебные заведения Башкортостана обновили цены на обучение. Агентство «Башинформ» представляет обзор наиболее дорогостоящих специальностей в госуд
Где и как в Башкирии отметят День молодежи - 2018
27 июня россияне от 14 до 35 лет могут по праву считать своим праздником. В стране отмечается День молодежи. Агентство «Башинформ» подготовило программу
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть