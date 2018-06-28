Фото: пресс-служба Главы Башкортостана В Уфе пройдет Всероссийский форум семьи Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В 2019 году Уфа примет Всероссийский форум семьи, в рамках которого пройдёт VI Съезд уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Руководитель региона также отметил, что это не единственное крупное мероприятие в социальной сфере, которое состоится в республике в 2019 году. Так, в начале года в столице Башкирии пройдёт крупный международный форум к 100-летию Международной организации труда.

– Этот форум имеет свой девиз: «Будущее сферы труда: занятость молодежи», – сказал Рустэм Хамитов. – Необходимо хорошо подготовиться к этому важному международному мероприятию. Хочется, чтобы форум прошёл на очень высоком уровне.