Фото: ИА «Башинформ» В правительстве Башкирии прошло первое заседание Стратегического комитета Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В правительстве Башкирии прошло первое заседание Стратегического комитета. На нем обсуждалась разработка стратегий социально-экономического развития муниципальных образований региона. В заседании приняли участие руководители министерств и ведомств, учёные, в режиме видеоселекторной связи — главы городов и районов республики.

«Стратегия социально-экономического развития в настоящий момент дорабатывается с учётом принятых в соответствии с посланием президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию и майским Указом №204 целевых показателей социально-экономического развития страны и будет нацелена на достижение этих показателей», — отметил премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов. — «Должен сказать, что показатели, установленные майским Указом, являются достаточно амбициозными, потребуют существенной мобилизации и принятия дополнительных мер для их достижения. В соответствии с ними предстоит обеспечить устойчивый рост численности населения за счёт роста рождаемости и снижения смертности. В частности, суммарный коэффициент рождаемости должен быть увеличен до 1,7. Ожидаемая продолжительность жизни должна повыситься до 80 и более лет. Должен быть обеспечен устойчивый рост реальных доходов граждан и двукратное снижение уровня бедности. В 1,5 раза к уровню 2017 года должен вырасти объём ввода жилья. Существенно должна вырасти доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, а также в два раза должно быть сокращено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Должны вырасти темпы экономического роста. В целом для Российской Федерации стоит задача превышения мировых темпов экономического роста. Республика Башкортостан как один из опорных регионов Российской Федерации также должна обеспечить темпы выше средних, установленных для Российской Федерации. Амбициозные показатели установлены и с точки зрения развития малого бизнеса. На 60 процентов должна вырасти численность занятых у малых и средних предпринимателей».

Как сообщил глава республиканского кабмина, в 16 муниципалитетах стратегии уже приняты, по остальным ведется работа.