Фото: Олег Яровиков В Башкортостане ликвидирована очередь в учреждения соцобслуживания – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане за два года ликвидирована очерёдность в учреждения социального обслуживания, сохранявшаяся на протяжении 10 лет. По этому показателю республика стала одной из лучших в стране. Об этом заявил Глава региона Рустэм Хамитов.

По его словам, успех стал возможен благодаря вовлечению в сферу оказания социальных услуг негосударственного сектора, что создало условия для развития конкуренции и привлечения инвестиций.

Сегодня система семьи, труда, занятости, социальной защиты населения в республике включает 52 государственных учреждения и 128 негосударственных организаций. Среди услуг, которые они оказывают, есть и те, которые не входят в гарантированный перечень: бытовое обслуживание, парикмахер на дому, медицинский массаж, прокат средств реабилитации, службы сиделок и другие.

– В результате создания конкурентной среды, а также независимой оценки деятельности всех учреждений социальной сферы, повысилось качество оказываемых услуг, – сказал Рустэм Хамитов. – Республика первой заключила концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата стационарного социального обслуживания для пожилых и инвалидов в деревне Ирсаево Мишкинского района. Надо открывать такие учреждения и в других муниципалитетах.