Названы российские регионы с самыми упитанными невестами: что говорит исследование о девушках из Башкирии

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Интернет-портал бесплатных объявлений провел весьма забавный мониторинг и выяснил, в каких российских городах самые стройные невесты, а в каких — самые упитанные.

Для этого специалисты сервиса посчитали количество покупаемых свадебных нарядов для невест и их размеры. В итоге выяснилось, что наибольшее количество миниатюрных невест живет именно в Башкирии: самый расхожий размер в регионе XS (40-42) и S. Спрос на большие размеры — такие, как XXL и выше — в Уфе всего 1,7%.

Больше всего девушек с пышными формами, собирающихся замуж, живет в Сибири. Самый большой спрос на размер XXL зафиксирован в Новосибирске и Тюмени (2,6%). В Омске большой популярностью пользуются платья размеров 46-48 (L), 48–50 (XL) — и тот же XXL (свыше 50-го). В тройку лидеров по числу упитанных невест вошел и Воронеж.

По данным ресурса, спрос на свадебные платья за последний год вырос на 28,6%. Настоящий свадебный бум отмечен в Волгограде, где интерес к свадебным нарядам подскочил сразу на 90,6%. На втором месте — Уфа с приростом в 50,5% и Москва (почти +42%). В Первопрестольной самые популярные размеры платьев — S и М, их ищут около 40% невест, сообщает Life.ru