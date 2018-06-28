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28 июня Четверг

Уфа   °

Пирамиду-бренд Стерлитамака установят в пешеходной зоне города

ОБЩЕСТВО
Фото: sostav.ru, визуализация проекта

Фото: sostav.ru, визуализация проекта

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Администрация Стерлитамака заказала изготовление арт-объекта в виде городского бренда, разработанного компанией «Живые города» в 2014 году. Он будет установлен в пешеходной зоне на улице Худайбердина на участке от «Вечного огня» до Элеваторной. Аукцион назначен на 12 июля. Начальная цена контракта — 971,5 тысячи рублей. Заказ требуется изготовить к концу августа.

Бренд представляет собой пирамидку и аббревиатуру STR. «…Вдруг стало понятно, что в этом городе всё присутствует в тройном количестве — три реки, три горы в окрестностях, три крупных предприятия, вокруг которых сформировалось три микрорайона города, три вуза, три кинотеатра, три торговых центра, и так далее. Всю историю Стерлитамака можно уместить в три больших этапа: жизнь «купеческая», «химическая» и «человеческая». Даже герб города – это три белых гуся, плывущих по голубому полю…», — говорил на презентации бренда его разработчик Денис Визгалов.

Арт-объект станет памятником и своему создателю — ученый-урбанист, специалист по брендированию территорий погиб вместе с дочерью в пожаре в родном Белорецке в июле 2014 года.

Теги: бренд, арт-объект
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