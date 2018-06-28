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28 июня Четверг

Уфа   °

Жителей Башкирии приглашают на фестиваль по ловле раков

ОБЩЕСТВО
Фото: Depositphotos.com

Жителей Башкирии приглашают на фестиваль по ловле раков Фото: Depositphotos.com

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Мелеузовском районе Башкирии 14 июля состоится второй фестиваль по ловле раков. Участвовать в фестивале, местом проведения которого станет культурно-рыбное хозяйство «Иштуган», могут все желающие, независимо от возраста и наличия навыков.

Первый фестиваль по ловле раков в республике состоялся в июле прошлого года и получил высокую оценку участников.

«Мероприятие направлено на популяризацию активного семейного отдыха в Башкирии и  будет организовано в формате фестиваля — вовлечения, когда каждый гость становится непосредственно участником. Организаторы подготовили тематические и творческие мастер-классы, экологические и туристические квесты, развлекательную и образовательную детскую программу. Кроме того, будет изготовлен арт-объект «Рак», который станет символом фестиваля. Каждый участник изготовит снасть для ловли раков и испытает свою удачу», — сообщила представитель Центра развития туризма Башкирии при Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму Анастасия Лапина.
По ее словам, в рамках фестиваля будет организован круглый стол для обсуждения наиболее актуальных тем развития туризма в муниципалитетах. В обсуждении примут участие представители муниципалитетов республики, а также специалисты в области развития событийного туризма.

«Мы надеемся, что информация и знания, полученные участниками на фестивале, помогут повысить их личную ответственность за состояние и защиту окружающей среды, будут укреплять гордость и формировать любовь к родному краю», — отметил организатор фестиваля Сергей Колесников.

Теги: фестиваль, раки
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