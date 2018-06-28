В Уфе воют сирены: это просто проверка
Фото: iteranet.ru
В Уфе воют сирены: это просто проверка Фото: iteranet.ru
УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе в течение дня будут звучать сирены тревоги. Так компания «Башинформсвязь», ответственная за их работу, проводит испытания систем оповещения. Горожанам по этому поводу тревожиться не стоит, предупредили в Управлении гражданской защиты.
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