Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.13 ↑

EUR 73.60 ↓

28 июня Четверг

Уфа   °

В Уфе воют сирены: это просто проверка

ОБЩЕСТВО
Фото: iteranet.ru

В Уфе воют сирены: это просто проверка Фото: iteranet.ru

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в течение дня будут звучать сирены тревоги. Так компания «Башинформсвязь», ответственная за их работу, проводит испытания систем оповещения. Горожанам по этому поводу тревожиться не стоит, предупредили в Управлении гражданской защиты.

Теги: оповещение, сирены, системы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии из-за жары работники могут уходить домой раньше - региональный Минтруд
Работодателей Башкортостана просят сократить трудодни на час. На официальном сайте Минтруда РБ появилась информация о полномочиях работодателей во время
Самая дорогая специальность в вузах Башкирии стоит почти 180 тысяч рублей в год - мониторинг цен
Высшие учебные заведения Башкортостана обновили цены на обучение. Агентство «Башинформ» представляет обзор наиболее дорогостоящих специальностей в госуд
Где и как в Башкирии отметят День молодежи - 2018
27 июня россияне от 14 до 35 лет могут по праву считать своим праздником. В стране отмечается День молодежи. Агентство «Башинформ» подготовило программу
Жара в Уфе спадет на следующей неделе
Жители Башкирии уже неделю наслаждаются настоящей летней жарой. Днем столбики термометров поднимаются выше +31 градуса. Такая погода, по данным портала «
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть