В Уфе спасли от гибели на воде двоих детей

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе сотрудники ПСО г. Уфы и спасатели-общественники предотвратили гибель на воде четырех человек, из них двое — дети.

Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты столицы, в необорудованном месте едва не утонул 27-летний мужчина. Предположительно, он был нетрезв. У 13-летнего подростка во время купания свело ногу судорогой, и он также не выплыл бы без помощи спасателей. Из Уфимки вытащили девятилетнего мальчика, не справившегося с течением, которое едва не унесло его. На пляже «Солнечный» спасли 17-летнего парня практически на том же месте, где вытащили накануне 18-летнюю девушку.