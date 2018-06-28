В Уфимском лимонарии поселился заяц Лимон

Фото: Уфимский лимонарий Фото: Уфимский лимонарий

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфимском лимонарии поселился заяц. Зайцы периодически прибегают в теплицу из леса поблизости, рассказали в учебно-опытном хозяйстве. А этот косой задержался здесь уже на несколько дней. Скорее всего, животные пытаются спрятаться в теплице от грохота близлежащей стройки.

Новому жильцу дали кличку Лимон. Животное пугается людей, но периодически показывается. Питается травой и высаженной рассадой капусты, деревья не трогает.