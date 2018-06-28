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28 июня Четверг

Уфа   °

В Уфимском лимонарии поселился заяц Лимон

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимский лимонарий

Фото: Уфимский лимонарий

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

  В Уфимском лимонарии поселился заяц. Зайцы периодически прибегают в теплицу из леса поблизости, рассказали в учебно-опытном хозяйстве.  А этот косой задержался здесь уже на несколько дней. Скорее всего, животные пытаются спрятаться в теплице от  грохота близлежащей стройки.

Новому жильцу дали кличку Лимон. Животное пугается людей, но периодически показывается. Питается травой и высаженной рассадой капусты, деревья не трогает.

Теги: животные, лимонарий
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