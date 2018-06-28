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28 июня Четверг

Уфа   °

В Уфе на участке от улицы Лесотехникума до Российской временно изменилась схема движения общественного транспорта

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе на участке от улицы Лесотехникума до Российской временно изменилась схема движения общественного транспорта Фото: администрация Уфы

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 20.00 27 июня до 6.00 29 июня в Уфе ограничено движение транспорта на участке от улицы Лесотехникума до Российской. Это связано с проведением ремонта дорожного полотна на улице Комсомольской в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Сообщается, что введено временное ограничение движения троллейбусов и изменена схема движения автобусов. Также уточняется, что ремонтные работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.

Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, использовать сервисы Интерактивной карты ремонта дорог и заранее выбирать маршруты своего движения.

Теги: общественный транспорт, ограничение движения
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