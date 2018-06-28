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28 июня Четверг

Уфа   °

Житель Башкирии накопил более 300 тысяч рублей долга по алиментам

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Житель Башкирии Сухов Максим Андреевич, 30.08.1982 года рождения, накопил более 300 тысяч рублей долга по алиментам перед своим несовершеннолетним сыном. Злостного неплательщика разыскивают судебные приставы.

В Сибайском отделе судебных приставов сообщили, что по адресу регистрации должник не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к судебному приставу-исполнителю не является. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

УФССП России по РБ обращается к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении данного лица, с просьбой сообщить в дежурную часть ведомства по телефону: (8 347)273-56-40.

Теги: судебные приставы
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