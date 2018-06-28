Фото: УФСИН по РБ В Уфе осужденные получили свидетельства об окончании курсов по изучению «Закона Божьего» Фото: УФСИН по РБ

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Девять осужденных уфимской исправительной колонии №3 получили свидетельства об окончании заочных курсов, на которых преподавался предмет «Основы православия».

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по РБ, курсы заочной воскресной школы для отбывающих наказание открылись в учреждении в январе текущего года. Благословление на обучение тогда получили 16 осужденных.

Заключённые в свободное от работы время самостоятельно и под духовным наставлением руководителя по тюремному служению Антония Зимина и миссионера-катахизатора Сергея Фролова изучали «Закон Божий», «Историю Русской Православной церкви», «Основы христианской нравственности» и «Деяния святых апостолов». Слушатели курсов получали и выполняли задания, предоставленные Православным центром дистанционного обучения заключенных Башкортостанской Митрополии. Наставники посещали осужденных раз в неделю.

Девяти осужденным успешно сдавшим экзамены комиссия, состоящая из представителей администрации колонии и православного духовенства, вручила свидетельства об изучении «Закона Божьего».