Фото: скриншот с видео | Видео: Национальный парк «Башкирия» В Башкирии играющих прямо на дороге друг с другом молодых лисиц сняли на видео Фото: скриншот с видео | Видео: Национальный парк «Башкирия»

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии играющих прямо на дороге друг с другом молодых лисиц сняли на видео. Животных запечатлел на камеру телефона водитель, проезжающий на территории Национального парка «Башкирия».

Ролик демонстрирует, как дикие звери с бесстрашием то выбегают на проезжую часть, то вновь скрываются в лесу, словно играя в прятки или догонялки. Лисицы разошлись в разные стороны только тогда, когда совсем близко к ним подъехал другой автомобиль.

В связи с участившимися случаями внезапного возникновения лесных обитателей на дорогах водителей просят быть осторожней, проезжая по трассам и дорогам вдоль леса и лесополос, мимо заповедных зон, тем более там, где стоят предупредительные знаки.