Фото: личный архив Юрия Федорова Сдать ЕГЭ на высший балл: советы от стобалльника из Башкирии Фото: личный архив Юрия Федорова

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Набравший в этом году 100 баллов по обществознанию Юрий Федоров из Гафурийского района рассказал в интервью журналисту агентства «Башинформ», как готовиться и успешно сдать экзамен, которого все так боятся. Стоит ли прибегать к услугами репетиторов, волноваться и какие онлайн-курсы использовать.

Юрий Федоров — выпускник обычной средней общеобразовательной школы №1 села Красноусольск.

Итак, во-первых, успех сдачи экзамена заключается в рациональном распределении времени для подготовки.

О подготовке

Юрий начал готовится к ЕГЭ в 11-м классе.

«Взяться за подготовку в 10 классе не получилось из-за перманентной лени и непонимания того, что меня ждёт в скором будущем, — признался юноша. — Но, когда в сентябре, написал пробник на 52 балла понял, что мой уровень настолько низок, что его просто-напросто не хватит, чтобы покорить бюджетную вершину вуза. Дальше – постоянный прогресс. Но, откровенно говоря, подготовка носила цикличный характер: огонь в глазах сменялся апатией».

О репетиторах

«Репетиторов не было, поскольку я считал использование данной услуги «выкидыванием денег на ветер», — выразил свое мнение Юрий. — В сентябре-октябре, когда я писал очередной конспект, в голову пришла мысль: «А не пойти ли мне к репетитору, к которому ходили другие ребята?» Благо, что я передумал и впоследствии не пожалел о своём решении, потому что те, кто посещал этого репетитора, на пробниках все равно показывали слабые результаты.

Если уж и говорить об использовании посторонней помощи в процессе подготовки, то это интернет-курсы».

О самом сложном при подготовке к ЕГЭ

«Самым сложным было держать себя мотивированным на протяжении всей подготовки. Именно из-за периодических спадов этого элемента моя подготовка останавливалась и с бешеной скоростью катилась вниз по наклонной. Бодрящие слова близких людей не приносили желаемого запала. Я черпал мотивацию из специально созданных для этого видео», -рассказал выпускник.

О волнении

«Волнение присуще каждому человеку, — считает Юрий. — Если человек говорит, что ему абсолютно наплевать, то максимально высока вероятность, что он лжёт. Это обычное эмоциональное состояние, которое особенно остро проявляется у тех, кому предстоит сдавать ЕГЭ».

О самом ЕГЭ

«Сам экзамен прошёл на ура: не было никаких нарушений ни со стороны ребят, ни со стороны организаторов. Настрой изначально был боевой, таким и остался до конца экзамена».

О будущем

«Планирую поступать на юридический факультет. С городом до конца не определился: Казань, Уфа или Оренбург. Очень жаль, что количество бюджетных мест на это направление стремится к нулю», — поделился выпускник.

Советы будущим участникам ЕГЭ от Юрия Федорова

1. Используйте техники тайм-менеджмента. Это повысит продуктивность вашей подготовки в несколько раз.

2. Не забывайте про хобби. Заниматься любимым делом, значит, жить. Не нужно с головой уходить в рутину, забывая про всё.

3. Спите достаточно. Не вздумайте готовиться по ночам. Это негативно скажется как на вашей подготовке, так и на вашем здоровье.

4. Спорт — один из лучших способов повысить эффективность своей подготовки. Регулярно выполняйте физические упражнения, чтобы быть в тонусе.

«При подготовке к ЕГЭ по обществознанию нужно обратить внимание на вторую часть. Для неё нужен широкий кругозор, как и для эссе. Тестовая часть не представляет из себя ничего сверхъестественного: достаточно прорешать пособия Котовой и Лисковой. Что касается теории, то больше всего времени надо уделить блоку «Право».

Юрий Федоров отметил, что не надо тянуть с подготовкой к ЕГЭ и переносить ее на завтра.

«Через год ты будешь жалеть, что не начал сегодня», — обратился к будущим выпускникам вчерашний школьник.

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