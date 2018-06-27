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27 июня Среда

Уфа   °

В День молодежи лучшие студенты Башкирии защитили авторские проекты

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В приемной Президента России, состоялась  защита выпускных аттестационных работ слушателей Малой академии государственного управления в Республике Башкортостан. Академия действует в регионе с 2010 года на базе БашГУ при поддержке Приволжского полпреда Михаила Бабича.В состав аттестационной комиссии традиционно вошли представители федеральных и республиканских структур власти. На суд жюри слушатели представили 13 проектов.Одну из самых ярких работ представили выпускники Ильнур Залилов и Ильнур Исмагилов. Ребята разрабатывают мобильное приложение «Выручай» для водителей, которые оказались в трудной ситуации на дороге. Приложение станет отличной альтернативой уже существующим порталам, ведь автопомощь будет оказываться оперативно и в нередко — бесплатно.

Студенты-медики  предложили проект по профилактике рака среди женского населения. Также от будущих управленцев звучали конкретные предложения о создании уникального  сайта по поиску производственной практики для молодежи, заявки на котором оставляли бы работодатели и соискатели. По итогам прошедшей защиты,  эксперты пообещали оказать всестороннюю поддержку ребятам для воплощения их идей в жизнь.Срок обучения в Малой академии государственного управления  - 2 года. Кроме квалифицированных преподавателей, лекции читают государственные и общественные деятели.По окончании Малой академии государственного управления слушателям выдаётся диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «государственное и муниципальное управление», а также сертификат.Первый набор в МАГУ Республики Башкортостан состоялся в 2010 году. С того момента знания в области управления получили 120 человек. 60% выпускников академии трудоустроены в органах осударственного и муниципального управления.

Теги: День молодежи, МАГУ
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