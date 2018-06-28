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28 июня Четверг

Уфа   °

Рафаэль Исхаков из Уфы стал первым россиянином, покорившим Белуху на протезе

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Ветеран Афганской войны Рафаэль Исхаков поднялся на гору Белуху, став первым россиянином, взобравшимся на эту вершину на протезе.

Группа из четырех человек, включая уфимца, начала экспедицию из села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 11 июня. И уже 16 июня Рафаэль Исхаков с товарищами покорили высоту 4509 метров. Маршрут к высшей точке Алтайских гор и всей Сибири пролегал через тайгу, озеро Ак-кем, перевал Делоне, горное плато Менсу и был преодолен в сложных погодных условиях. Белуха – уже вторая взятая вершина Рафаэля Исхакова. В 2016 году ветеран поднялся на Эльбрус, самую высокую гору России и Европы. Кроме того, он взбирался на Иремель, вторую по величине вершину Южного Урала, сплавлялся по горным рекам, участвовал в многодневных лыжных турах.

«Белуха оказалась намного сложнее и опаснее Эльбруса. Это очень тяжелый маршрут,который забирает силы еще до того, как подойдешь к самой горе. Когда мы взбирались, каждый из четверых членов группы хоть раз говорил, что, наверное, не сможет продолжать подъем – у одного болела голова, второй просто устал, а третий испугался опасности. Но мы поддерживали друг друга и все-таки дошли», — рассказал Рафаэль Исхаков.

Уфимец Рафаэль Исхаков – ветеран войны в Афганистане, он служил сапером и после взрыва фугаса потерял ногу. В 2016 году в рамках адресной помощи ветеранам боевых действий благотворительный фонд «Память поколений» предоставил ему протез, а перед походом к Белухе – специальную камеру, на которую снимался весь процесс восхождения. Средства, на которые фонд оказывает помощь ветеранам боевых действий, собираются за счет прямых пожертвований неравнодушных россиян и компаний-партнеров, а также в ходе акции «Красная гвоздика». В рамках этой новой благотворительной традиции, охватившей всю Россию, любой желающий может приобрести значок и сделать свой посильный вклад в дело помощи ветеранам.

Благотворительный фонд «Память поколений» – уникальный проект федерального масштаба. Основной задачей деятельности Фонда является формирование благотворительной традиции современной России по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. На сегодняшний день Фонд оказал адресную помощь более 6 500 ветеранам по всей территории России.

Теги: инвалиды
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