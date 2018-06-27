Спикер парламета Башкирии высказался против вейпов
УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Спикер Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев прокомментировал обсуждающуюся в Интернете инициативу подвести регулирование рынка вейпов и элоектронных сигарет под общетабачное законодательство.
«Поскольку вейпы, электронные сигареты в любом случае вызывают зависимость от курения, как минимум психологическую, предложение регламентировать их продажу теми же нормативными актами, что и продажу обычных сигарет видится оправданным, – отметил Константин Толкачев. – В конце прошлого года Молодежная общественная палата при парламенте Башкортостана вносила предложения по правовому регулированию распространения вейпов в рамках Всероссийского молодежного форума Государственной Думы. Проект федерального закона о регулировании рынка вейпов внесен в Госдуму. Уверен, в итоге будет принято взвешенное решение для сохранения здоровья детей и молодежи».