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27 июня Среда

Уфа   °

Спикер парламета Башкирии высказался против вейпов

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Спикер Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев прокомментировал обсуждающуюся в Интернете инициативу подвести регулирование рынка вейпов и элоектронных сигарет под общетабачное законодательство.

«Поскольку вейпы, электронные сигареты в любом случае вызывают зависимость от курения, как минимум психологическую, предложение регламентировать их продажу теми же нормативными актами, что и продажу обычных сигарет видится оправданным, – отметил Константин Толкачев. – В конце прошлого года Молодежная общественная палата при парламенте Башкортостана вносила предложения по правовому регулированию распространения вейпов в рамках Всероссийского молодежного форума Государственной Думы. Проект федерального закона о регулировании рынка вейпов внесен в Госдуму. Уверен, в итоге будет принято взвешенное решение для сохранения здоровья  детей и молодежи».

Теги: Константин Толкачёв, вейпы
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