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27 июня Среда

Уфа   °

Арктическая экспедиция ГТРК «Башкортостан» добралась до Карских ворот

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Арктическая экспедиция ГТРК «Башкортостан» добралась до Карских ворот. Это пролив между островами Вайгач и Новая Земля (Россия), соединяющий Баренцево и Карское моря. Он является проходом южного маршрута Северного морского пути к мысу Челюскин.

Именно по этому маршруту более ста лет назад прошла шхуна «Святая Анна», на борту которой находился наш земляк, штурман Валериан Альбанов, сообщили участники экспедиции. В дальнейшем он стал прототипом одного из главных героев романа о первых российских покорителях Арктики «Два капитана».

«Сейчас мы находимся на борту уникального корабля ледового класса «Валериан Альбанов» и хотим повторить часть маршрута шхуны «Святая Анна», которая была затеряна во льдах Карского в начале 20 века. Судно попало в ледовый плен у берегов Ямала и 1,5 года дрейфовало на север. В наше время на поиски «Святой Анны» отправлялись многочисленные экспедиции, но все они оказывались безрезультатными и даже трагическими. Однако это отдельная история, о которой мы расскажем в нашем будущем фильме «По следам двух капитанов», — рассказала руководитель телеканала «Россия Культура Башкортостан» Айгуль Кантюкова.

Теги: экспедиции, ГТРК «Башкортостан», Карские ворота
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