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27 июня Среда

Уфа   °

В Уфе суд по сгоревшему дому Веденеева не состоялся

ОБЩЕСТВО
Фото: яндекс

В Уфе суд по сгоревшему дому Веденеева не состоялся Фото: яндекс

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе судебное заседание по дому Веденеева не состоялось.

27 июня 2018 г. в 10.00 ч. в Кировском районном суде г. Уфы было назначено судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении МУП «Служба заказчика и технического надзора» г. Уфы.

Для участия на заседании были направлены должностные лица Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан.

Однако, как пояснили в пресс-службе ведомства, судебный процесс не состоялся по причине того, что  административное дело обратно направлено в Октябрьский районный суд г. Уфы для рассмотрения.

Ранее Октябрьский суд письмом оповестил Управление по госохране РБ о том, что дело об административном правонарушении в отношении МУП «Служба заказчика и технического надзора» г. Уфы направлено по подсудности в Кировский районный суд г. Уфы.

В Октябрьском и Кировском районных судах г. Уфы точную информацию о движении дела не смогли пояснить.

Напомним, 24 июня произошел пожар на объекте культурного наследия «Дом Веденеева», расположенном по адресу ул. Карла Маркса, д. 15. По факту неудовлетворительного состояния дома ранее был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ в отношении МУП «Служба заказчика и технического надзора» ГО г. Уфа РБ.

Теги: суд, пожар
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