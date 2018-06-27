Фото: автор В Башкирии зафиксируют самую восточную географическую точку региона Фото: автор

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 29 июня, в Учалинском районе, северо-восточнее станции Устиново, состоится открытие стелы-указателя самой восточной географической точки Республики Башкортостан. Этим событием заканчивается проект Башкирского отделения Русского географического общества «Крайние географические точки РБ», предполагающий открытие памятных стел в четырех районах республики: Янаульском, Бакалинском, Зианчуринском и Учалинском. Одновременно начинается новый проект под названием «Башкирская кругосветка». Он решает две основные задачи — создание туристического бренда «Крайние географические точки Республики Башкортостан» и развитие авто-мото-велотуризма на территории нашего края.

Участником «Башкирской кругосветки» может стать любой житель Башкортостана и России, его задача — посетить все четыре стелы, обозначающие крайние географические точки, плюс к этому еще и пятую точку — географический центр республики в Гафурийском районе.

«Указатели крайних точек нашей республики, нанесенные не только на карту, но и их изображение в виде стелы на местности, станут брендом местности, помогут сформировать пространственное видение территории. Эти указатели помогут туристам и путешественникам ориентироваться на местности, в пространстве, а школьникам — лучше изучать географию родного Башкортостана», — пояснили в Башкирском отделении РГО.