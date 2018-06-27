Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.79 ↓

EUR 73.40 ↓

27 июня Среда

Уфа   °

В Башкирии зафиксируют самую восточную географическую точку региона

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии зафиксируют самую восточную географическую точку региона Фото: автор

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 29 июня, в Учалинском районе, северо-восточнее станции Устиново, состоится открытие стелы-указателя самой  восточной географической точки Республики Башкортостан. Этим событием заканчивается проект Башкирского отделения Русского географического общества «Крайние географические точки РБ», предполагающий открытие памятных стел в четырех районах республики: Янаульском, Бакалинском, Зианчуринском и Учалинском. Одновременно начинается новый проект под названием «Башкирская кругосветка». Он решает две основные задачи — создание туристического бренда «Крайние географические точки Республики Башкортостан» и развитие авто-мото-велотуризма на территории нашего края.

Участником «Башкирской кругосветки» может стать любой житель Башкортостана и России, его задача — посетить все четыре стелы, обозначающие крайние географические точки, плюс к этому еще и пятую точку — географический центр республики в Гафурийском районе.

«Указатели крайних точек  нашей республики, нанесенные не только на карту, но и их изображение в виде стелы на местности,  станут брендом местности, помогут сформировать пространственное видение  территории. Эти указатели помогут туристам и путешественникам ориентироваться на местности, в пространстве, а школьникам — лучше изучать географию родного Башкортостана», — пояснили в Башкирском отделении РГО.

Теги: РГО, географические точки
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, в какие города и районы Башкирии завезли зараженную птичьим гриппом продукцию
В Башкортостане были выявлены факты поступления птицеводческой продукции (индейки), зараженной птичьим гриппом. Агентство «Башинформ» обратилось за комм
В Башкирии из-за жары работники могут уходить домой раньше - региональный Минтруд
Работодателей Башкортостана просят сократить трудодни на час. На официальном сайте Минтруда РБ появилась информация о полномочиях работодателей во время
В Башкирии обостряется эпидситуация по кори
В Башкирии с начала текущего года уже зарегистрировано шесть случаев заболеваемости корью, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по респуб
Где и как в Башкирии отметят День молодежи - 2018
27 июня россияне от 14 до 35 лет могут по праву считать своим праздником. В стране отмечается День молодежи. Агентство «Башинформ» подготовило программу
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть