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27 июня Среда

Уфа   °

В Уфе по трем улицам перекроют движение из-за ремонта дорог

ОБЩЕСТВО
Фото: Из открытых источников

В Уфе по трем улицам перекроют движение из-за ремонта дорог Фото: Из открытых источников

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Дорожные службы вновь сообщили об ограничении движения на трех уфимских улицах до 20 октября. Движение транспорта будет доступно только по 1/2 части во время фрезерования и устройства нижнего слоя, а во время укладки верхнего слоя — движение будут перекрывать полностью.

«Ограничение транспорта будет действовать на улицах: Города Галле — на участке от улицы Рихарда Зорге до транспортного кольца, расположенного на пересечении улиц Галле и Пархоменко; Революционная — от проспекта Октября до Айской; Степана Кувыкина — от улицы Софьи Перовской до Менделеева», — уточнили специалисты.

Водителей просят обращать внимание на специальные дорожные знаки, отнестись с пониманием к ремонту дорожного полотна и заранее продумать маршруты.

Теги: ограничение движения, безопасные и качественные дороги
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