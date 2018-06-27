Фото: Из открытых источников В Уфе по трем улицам перекроют движение из-за ремонта дорог Фото: Из открытых источников

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Дорожные службы вновь сообщили об ограничении движения на трех уфимских улицах до 20 октября. Движение транспорта будет доступно только по 1/2 части во время фрезерования и устройства нижнего слоя, а во время укладки верхнего слоя — движение будут перекрывать полностью.

«Ограничение транспорта будет действовать на улицах: Города Галле — на участке от улицы Рихарда Зорге до транспортного кольца, расположенного на пересечении улиц Галле и Пархоменко; Революционная — от проспекта Октября до Айской; Степана Кувыкина — от улицы Софьи Перовской до Менделеева», — уточнили специалисты.

Водителей просят обращать внимание на специальные дорожные знаки, отнестись с пониманием к ремонту дорожного полотна и заранее продумать маршруты.