Фото: пресс-служба Минздрава РБ Выпускникам Башкирского медицинского университета вручили дипломы Фото: пресс-служба Минздрава РБ

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Выпускникам лечебного факультета Башкирского государственного медицинского университета вручили дипломы. В торжественной обстановке собрались те, кто всю свою жизнь решили посвятить медицине. На время церемонии белые халаты сменились праздничными нарядами.

Первый заместитель министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров, поздравляя своих молодых коллег со знаменательным событием в их жизни, пожелал им успехов и дальнейшего совершенствования.

«В сфере здравоохранения обозначены приоритетные цели и задачи. Среди них улучшение демографической ситуации и снижение смертности населения. Значительный вклад в достижение этих задач должны внести и вы, уважаемые выпускники. Здравоохранение ждет вас», — обратился к ним первый замминистра.

Башгосмедуниверситет — основной центр подготовки врачебных кадров для республики. Ректор БГМУ Валентин Павлов привел следующие данные: за 86 лет университет выпустил более 40 тысяч врачей. Здесь обучаются студенты из 37 стран. БГМУ по праву считается международным вузом. Студенты университета проходят стажировку и аспирантуру в ведущих клиниках Германии, США и Китая.

«В этом году мы в 82-й раз выпускаем лечебный факультет. Дипломы сегодня получают 406 выпускников нашего аlma mater», — отметил ректор медицинского университета.

Он также поблагодарил профессорско-преподавательский состав за профессионализм и терпение, а родителей выпускников — за их постоянную поддержку.

Валентин Павлов и Рафаэль Яппаров вручили отличникам лечебного факультета красные дипломы.

Вчерашние студенты признались, что сегодняшний день — очень волнительный.

«Это — гордость за нас всех в целом. Это начало нашего большого пути, надеемся, у нас все получится, — делились своими впечатлениями выпускники. — Шесть лет университета подарили много эмоций, больше положительных. Будем скучать по преподавателям и своим одногруппникам».