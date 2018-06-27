Фото: пресс-центр БГМУ Башкирский медуниверситет будет сотрудничать с немецкой компанией в области научных разработок Фото: пресс-центр БГМУ

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

У Башкирского государственного медицинского университета новый стратегический партнер — компания «Medic Activ Vertriebs GmbH» (Германия). Соглашение о сотрудничестве с немецкими коллегами было подписано на заседании Ученого совета БГМУ.

«Надеемся на плодотворное сотрудничество с представителями бизнес-сферы Германии в области медицины. У нас уже ведутся исследования в области нанотехнологий в лечении заболеваний органов дыхания профессором Шамилем Загидуллиным», — отметил ректор БГМУ, член-корреспондент РАН Валентин Павлов.

Также исследования проводятся в области травматологии и комбустиологии (тяжелые ожоговые поражения и связанные с ними патологические состояния).