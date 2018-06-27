Фото: www.ufakvartal.ru Глава управления Федеральной службы войск национальной гвардии в Башкирии покинул свой пост Фото: www.ufakvartal.ru

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан Вячеслав Андреев покинул свой пост, который занимал с октября 2016 года. Как сообщила агентству руководитель пресс-службы ведомства Наталья Трутнева, генерал-майор полиции ушел на днях на заслуженный отдых. Врио начальника стал полковник полиции Александр Голуб.

Известно, что Вячеслав Андреев решил попробовать себя в бизнесе. Он возглавил финансово-строительную компанию «Архстройинвестиции».

На официальном сайте организации опубликована информация о новом назначении. Вячеслав Андреев отмечает, что уход со службы дает ему положительные эмоции, поскольку в жизни начинается новый этап.

«Когда ты работаешь на такой высокой позиции, ты связан с множеством задач, и самое важное в такой ситуации — уметь отвечать на вызовы времени, быть готовым к переменам. Мир требует перемен», — сказал он.