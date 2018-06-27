Фото: пресс-центр БГАУ В Башкирии в аграрном вузе создали аппарат для магнитной обработки воды, повышающий урожайность Фото: пресс-центр БГАУ

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирском государственном аграрном университете на факультете природопользования и строительства создана новая модификация аппарата для магнитной обработки воды. Ее авторы — декан факультета Радик Мустафин и старшие преподаватели кафедры природообустройства, строительства и гидравлики Николай Кавелин и Булат Булатов.

В пресс-центре БГАУ пояснили, что после такой полезной «процедуры» вода становится «живой»: полив ею положительно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур. Ускоряется рост растений, увеличивается их устойчивость к вредителям и болезням — например, на 14-20% — у зерновых и до 35-45% — у овощей и ягод: помидоров, огурцов, кукурузы, редиса, гороха, свеклы, клубники. При этом никаких химических реактивов для подобной обработки не требуется, а значит, неоспоримыми достоинствами нововведения можно считать простоту, экологическую безопасность и экономичность.

Серьезные исследования на тему магнитной активации воды в Советском Союзе начались еще в конце 60-х годов прошлого столетия. В БГАУ в 80-х годах воздействие магнитного поля на поливную воду изучала научная группа под руководством Равиля Алмаева, ныне профессора кафедры природообустройства, строительства и гидравлики. Ученые разработали несколько модификаций аппаратов, действующих на основе постоянных магнитов из феррита бария, которые можно было использовать вместе с дождевальными установками «Волжанка», рассказали в вузе.

Объектом для проведения опытных поливов были выбраны поля белокочанной капусты в совхозе «Дмитриевский» Уфимского района. Эксперимент был признан удачным: выяснилось, что полив «живой водой» повышает урожайность капусты на 13-15%.

Дальнейшее усовершенствование разработанного аппарата продолжилось в 2000-е годы. Результаты поиска лучших конструктивных решений и технических характеристик неоднократно представлялись на различных всероссийских выставках (таких, например, как «Золотая осень-2008» в Московском ВВЦ) и удостаивались дипломов различной степени.

Требования времени позволили взглянуть на магнитную активацию воды с разных сторон. Оказалось возможным и полезным использовать обработанную подобным методом воду не только для орошения различных сельскохозяйственных культур, но и в таких отраслях производства, как строительство (при приготовлении различных строительных смесей), теплоэнергетика (для повышения эффективности работы технологического оборудования).

В настоящее время в центре внимания ученых — воздействие магнитного поля на ускорение процесса коагулирования более мелких частиц и осаждения крупных примесей, имеющихся в природной воде, ведь после обработки та становится более структурированной, более активной и химически, и физически.

Положительное влияние воды, активированной магнитным полем, считается доказанным во многих странах, в том числе и в России. Результаты исследований свидетельствуют, что при правильном режиме полива урожая сельскохозяйственных культур омагниченная вода совершенно безопасна.

На сегодняшний день ведутся работы по заключению договоров для внедрения инновации в производство. По самым оптимистичным прогнозам, от создания аппарата до его выхода на рынок пройдет 1,5 — 2 года.