В Башкирии провели молодежный фестиваль табынских родов «Табынфест-2018»

Фото: предоставлено организаторами Табынфеста









Фото: предоставлено организаторами Табынфеста

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане прошел II молодежный фестиваль «Табынфест-2018», посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан и Году семьи. Фестиваль стал межрегиональным, в нем приняли участие около 1000 человек из девяти районов республики, города Уфы и пяти регионов РФ. На живописной природе близ деревни Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района 200 молодых представителей табынских родов от 18 до 35 лет выступили с авторскими проектами, состязались за право быть лучшим представителем табынского рода.

«Табынфест-2018» проводился по инициативе Региональной общественной организации «Союз табынских родов» при поддержке администрации Кармаскалинского района.

По традиции фестиваль проводится в районах компактного проживания башкир табынских родов. Переходящий вымпел «Табынфест» вручается ежегодно от одного района к другому, который принимает эстафету и проводит следующий фестиваль.

В этом году «Табынфест» первый раз поднял флаг рода Табын под гимн «Табындар», автором текста которого является ныне покойный поэт, лауреат премии им. С. Юлаева, уроженец Кармаскалинского района Ирек Киньябулатов.

Участников и гостей форума приветствовали председатель правления РОО «Союз табынских родов» Нияз Салимов, временно исполняющий обязанности главы администрации Кармаскалинского района Фарит Кутлубаев, председатель оргкомитета «Табынфест-2018» Райля Вахитова, известный ученый и журналист, общественный деятель Тимергали Кильмухаметов.

Одним из ключевых моментов фестиваля стала презентация известным историком и журналистом Салаватом Хамидуллиным недавно вышедшей в свет книги «Табын». Книга стала хорошим подарком для победителей конкурсов и активных участников «Табынфеста».

Из года в год восхищают участников праздника своим богатым содержанием выставка-ярмарка изделий народных промыслов, презентации мастеров рукоделия и национальных блюд, семейных реликвий и шежере. По оформлению юрт первое место занял Архангельский район, в конкурсе шежере (родословной) первое место жюри присудило роду Гали Сокороя из Татышлинскоого района, второе место — Аургазинскому (д. Утяймулла) и Кармаскалинскому районам (шежере Абдрафиковых из деревни Бишаул-Унгарово), третье место — Караидельскому району (шежере Мустафиных из деревни Багазы).

Молодые табынцы представляли на образовательных площадках свои проекты в номинациях: молодой предприниматель в селе; народная педагогика в воспитании детей и молодежи на лучших национальных традициях; здоровый образ жизни — здоровая нация; молодой лидер.

Спортивные соревнования по волейболу продолжались в течение дня. Много участников было также в таких видах спортивных состязаний, как шахматы, шашки, бег на 100 метров, армрестлинг. Были организованы мастер-классы для желающих заниматься предпринимательской деятельностью, а также по стрельбе из лука. Победители состязаний и авторы интересных, содержательных проектов получили дипломы, грамоты, благодарственные письма, призы, подарки от организаторов, участников-районов фестиваля, спонсоров, а также партнера, сообщили организаторы мероприятия.

В этом году по программе фестиваля первый раз проведены конкурсы «Табын батыры» и «Табын һылыуҡайы». Обладателями Гран-при «Табын батыры» стали Илгиз Газизов из Гафурийского района, «Табын һылыуҡайы» — Лилия Янтурина из Учалинского района.

Насыщенным и вдохновляющим получился концерт «Моя семья — будущее моего рода и народа» с участием молодых самодеятельных исполнителей рода Табын Архангельского, Аургазинского, Гафурийского, Давлекановского, Караидельского, Кармаскалинского, Татышлинского районов.

В Год семьи администрация Кармаскалинского района отметила ценными подарками своих победителей в номинациях: образцовая молодая семья табынского рода; образцовая многодетная семья; образцовый дом молодого табынца.

Согласно решению правления и Совета РОО «Союз табынских родов», оргкомитета фестиваля переходящий вымпел «Табынфеста» передан Татышлинскому району, который проведет «Табынфест-2019», отметили организаторы.