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27 июня Среда

Уфа   °

В Уфе закроют незаконную автогазозаправочную станцию

ОБЩЕСТВО
Фото: Ольга Мурттазина

В Уфе закроют незаконную автогазозаправочную станцию Фото: Ольга Мурттазина

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортостана оставил в силе решение Октябрьского районного суда Уфы о запрете незаконной деятельности АГЗС. Ранее прокурорская проверка выявила, что компания «УНП Газ» разместила на улице Трамвайной, около торгового центра «Парус», автомобильную газозаправочную станцию.

«У фирмы не было технической и проектной документации, а также лицензии на использование оборудования. На заправке отсутствовали огнетушители и системы экстренной эвакуации автомобилей. Кроме того, расстояние от АГЗС до мест массового пребывания людей было в шесть раз меньше предельно допустимых значений. Для устранения выявленных нарушений прокурор района в судебном порядке потребовал прекратить незаконную деятельность общества», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Октябрьский районный суд согласился с доводами надзорного органа и удовлетворил их в полном объеме. Ответчик же обжаловал это решение в апелляционном порядке. Верховный суд РБ отклонил его доводы и утвердил принятое решение. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.  

Теги: АГЗС, прокуратура, суд
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