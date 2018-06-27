Журналист из Башкирии завоевала золотую медаль всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-2018»

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб подвели итоги всероссийского конкурса СМИ «Патриот России – 2018». В этом году в число победителей вошли два журналиста из Башкирии.

Первое место и золотую медаль в категории «Телевидение» номинации «Мы – россияне!» завоевала журналист Башкирского спутникового телевидения Кристина Андрианова-Книга за передачи о деятелях литературы в рамках цикла «100 имен Башкортостана». На конкурс были отправлены выпуски о жизни и творчестве народных поэтов Башкортостана Назара Наджми и Рами Гарипова и народного поэта Чувашии, уроженца нашей республики Якова Ухсая.

««100 имен Башкортостана» – уникальный проект БСТ, через призму судеб ярких личностей рассказывающий об истории становления и развития башкирского края, – говорит Кристина Андрианова. – Можно сказать, что «мое крыло» в нем – литературная сторона процесса. Задача – за 26 минут показать квинтэссенцию жизни и творчества знаковых поэтов, писателей, переводчиков многогранной, экспрессивной эпохи. Этот интересный проект – результат работы большой команды профессионалов. Особо хочу отметить режиссера монтажа Владислава Уварова и автора идеи Гузель Хасанову. Сегодня за «финишную прямую» каждого выпуска отвечает главный редактор Гузель Хамитова. Надеемся, передачи цикла впоследствии займут достойное место в фондах телевидения».

К слову, Кристина Андрианова-Книга хорошо известна в республике и за ее пределами благодаря своему поэтическому таланту. Она – обладатель наград многих конкурсов по печатной журналистике и переводам. В смотрах среди телевизионных журналистов – это ее первый опыт, который оказался успешным.

Среди авторов газет третьим местом в номинации «Служу Отечеству» отмечена корреспондент благоварской газеты ИД «Башкортостан» Эльвира Назимова за материал «Контрразведчик СМЕРШа Николай Апсаликов».

Торжественная церемония награждения пройдет 26 июля в Казани. Там же состоится круглый стол на тему «Патриотизм в современных российских СМИ».

Справка. «Патриот России» – самый массовый и популярный журналистский конкурс в стране, в нем участвовали СМИ всех субъектов РФ. Конкурс включен в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.». Председатель жюри – руководитель Дирекции историко-публицистических программ телеканала «Общественное телевидение России», председатель правления Международной академии телевидения и радио Леонид Млечин.