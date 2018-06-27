Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.79 ↓

EUR 73.40 ↓

27 июня Среда

Уфа   °

В Башкирию придут ливни, град и сильный ветер

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирию придут ливни, град и сильный ветер Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В четверг, 28 июня, МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение. В рассылке ведомства говорится, что в регионе ожидаются ливни, град и грозы.

«Порывы ветра достигнут 15-20 м/с», — уточнили сотрудники ведомства.

Главное управление МЧС России по республике рекомендует соблюдать правила безопасности при усилении ветра. В случае возникновения ЧП спасателей можно вызвать с городского телефона — 01, с мобильного -  101. Телефон Главного управления МЧС по РБ: 8 (347) 233-99-99.

Теги: штормовое предупреждение, Башкирия
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Стало известно, в какие города и районы Башкирии завезли зараженную птичьим гриппом продукцию
В Башкортостане были выявлены факты поступления птицеводческой продукции (индейки), зараженной птичьим гриппом. Агентство «Башинформ» обратилось за комм
В Башкирии из-за жары работники могут уходить домой раньше - региональный Минтруд
Работодателей Башкортостана просят сократить трудодни на час. На официальном сайте Минтруда РБ появилась информация о полномочиях работодателей во время
В Башкирии обостряется эпидситуация по кори
В Башкирии с начала текущего года уже зарегистрировано шесть случаев заболеваемости корью, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по респуб
МЧС предупреждает: по Башкирии ожидается усиление ветра
МЧС Башкирии утром во вторник, 26 июня, разослало жителям Башкирии SMS-сообщение, в котором предупреждает об усилении ветра. «Местами ожидается усиление
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть