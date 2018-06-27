В Башкирию придут ливни, град и сильный ветер
В Башкирию придут ливни, град и сильный ветер Фото: Ксения Калинина
УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
В четверг, 28 июня, МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение. В рассылке ведомства говорится, что в регионе ожидаются ливни, град и грозы.
«Порывы ветра достигнут 15-20 м/с», — уточнили сотрудники ведомства.
Главное управление МЧС России по республике рекомендует соблюдать правила безопасности при усилении ветра. В случае возникновения ЧП спасателей можно вызвать с городского телефона — 01, с мобильного - 101. Телефон Главного управления МЧС по РБ: 8 (347) 233-99-99.