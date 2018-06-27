В Уфе отлетевшее от «ГАЗели» колесо разбило голову подростку - родственники ищут очевидцев случившегося

Фото: личный архив семьи

Фото: личный архив семьи

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на остановке «Кафе «Отдых» около 17.00 25 июня с несовершеннолетним подростком случилось чрезвычайное происшествие. В него попало отлетевшее от проезжавшей мимо «ГАЗели» колесо. Оно разбило 14-летнему мальчику голову. Агентство «Башинформ» узнало у матери подростка подробности случившегося.

«Я была в отъезде. Бабушка уже в возрасте, ей тяжело ездить на дачу. Сын поехал туда полить рассаду. Когда он был уже на остановке, чтобы из сада поехать домой в город, он неожиданно упал, на какое-то время потерял сознание. Был в шоковом состоянии, ничего не мог рассказать. Подробности случившегося я узнала от позвонившего очевидца. Он всё видел, но, к сожалению, у него не было в машине видеорегистратора», — сообщила Диана.

Как рассказал женщине очевидец случившегося, у «ГАЗели» на полном ходу отвалилось два колеса. Одно откатилось в сторону отбойника, а другое попало в фару припаркованной на остановке машины, разбило ее и отлетело в голову ребенка. Водитель «ГАЗели» стал разбираться с хозяином машины с разбитой фарой, а к мальчику даже не подошел и не помог.

По словам Дианы, на остановке было много людей. Кто-то сразу вызвал скорую помощь. Мальчика отвезли в 22 больницу, но там его не приняли и направили на другой конец города — в 17-ю больницу. Сейчас женщина как раз направляется к сыну в медучреждение.

«Сына повезли на операцию — зашили ухо, которое было сильно порвано. Также врачи диагностировали сотрясение мозга, гематомы. У него на голове шишка. Еще сын стал хромать на одну ногу», — сказал Диана.

Женщина написала заявление в ГИБДД, чтобы в ведомстве по камерам видеонаблюдения рассмотрели данный инцидент, всё проанализировали.

«Сейчас сыну немого лучше, но жалуется на головные боли, ухо у него болит, — сказала Диана. — Хотела бы, чтобы виновника случившегося наказали. Представляете, если бы ребенка убило? В любом случае, его же (водителя «ГАЗели» — прим. автора) колесо отвалилось, все равно он должен был подойти к ребенку, оказать ему помощь, позвонить мне. Из-за какой-то фары этот водитель разбирался, а к пострадавшему ребенку не подошел».

Родственники просят отозваться всех очевидцев происшествия. Телефоны для связи: 8-917-780-51-90 (мама подростка Диана), 8-987-050-40-30 (бабушка Фания Сабировна).

Известно, что полиция устанавливает личность водителя и разыскивает автомобиль. Проводится проверка случившегося.