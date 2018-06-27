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27 июня Среда

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В Башкирии волонтёры вручили пассажирам пригородных поездов около двух тысяч памяток об опасности ВИЧ-инфекции

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба БПК

В Башкирии волонтёры вручили пассажирам пригородных поездов около двух тысяч памяток об опасности ВИЧ-инфекции Фото: пресс-служба БПК

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания совместно с Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями организовали на Уфимском железнодорожном вокзале  и пригородных поездах  информационную акцию с пассажирами, призванную привлечь внимание к проблеме распространения вируса иммунодефицита.

«Пассажирам железнодорожного пригородного перевозчика волонтеры вручали специальные памятки и листовки. В них содержалась информация о ВИЧ-инфекции и СПИДе, а также рекомендации, следование которым поможет защитить себя от этого заболевания.  Мы считаем себя обязанными быть сопричастными в борьбе с этим коварным заболеванием, ведь каждый третий пассажир нашей пассажирской компании — это учащийся или студент. И эта необходимая для сохранения здоровья населения акция, проводимая в наших поездах, замечательная возможность уберечь молодёжь от непродуманных поступков», — сообщили в пресс-службе БПК.
Всего волонтёры Башкортостанской пригородной пассажирской компании в рамках акции «Стоп ВИЧ/СПИД» вручили пассажирам около двух тысяч памяток. При этом регион распространения акции не ограничивается только Башкортостаном, поскольку пригородные поезда компании осуществляют перевозки пассажиров в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Челябинской областях и Республике Мордовия. Таким образом, информацией о ВИЧ и СПИДе была охвачена огромная территория страны.

Теги: БППК, железная дорога, ВИЧ-инфекция, борьба со СПИДом
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